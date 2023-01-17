الأردن تستدعي السفير "الإسرائيلي" وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الخارجية الأردنية نشرت بيانًا أوضحت فيه استدعاء السفير "الإسرائيلي" في عمّان، عصر الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الصهيوني على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

وتابع البيان أنه تم إبلاغ السفير "الإسرائيلي" رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت فيها الحكومة الأردنية إدانتها "لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

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