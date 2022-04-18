الأردن يستدعي سفير الکیان الصهیونی احتجاجا على جرائم الاحتلال فی القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة "المملكة" الأردنية عن وزير الخارجية أيمن الصفدي قوله، اليوم الاثنين، إن الأردن استدعى السفير الإسرائيلي لإبلاغه إدانة بلاده للتصرفات الإسرائيلية في منطقة الحرم الشريف بمدينة القدس.

وأضاف: "استدعينا السفير الإسرائيلي وسنستدعي اليوم القائم بالأعمال لإبلاغه رسالتنا الصارمة الواضحة والتي ندين فيها التصرفات الإسرائيلية".

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن سيستضيف الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي "للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية" في القدس ومقدساتها.

وحذر الصفدي من أنه إذا لم توقف إسرائيل "هذه الإجراءات اللاشرعية وانتهاكاتها" فإنها ستتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي.

ياتي قرار استدعاء سفير كيان الاحتلال فيما تواصل الفعاليات الوطنية في الاردن تضامنها مع الاقصى وتظاهراتها الشديدة العارمة حتى نهاية شهر رمضان.

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، نظرا لتزامن ما يسمى عيد الفصح اليهودي (بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعا) مع شهر رمضان.

وفجر الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

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