أمير عبد اللهيان: البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه بادراج حرس الثورة في قائمة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني على صفحته عبر تويتر: "اليوم حضرت الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي التي كان يحضرها ايضا قائد حرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي. وأعرب النواب عن تقديرهم لجهود هذه المؤسسة السيادية للحفاظ على الأمن القومي".

وأضاف اميرعبداللهيان: "سيدرج مجلس الشورى عناصر جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب في اجراء مماثل".

وصرح: "ان البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه. فسيكون ردنا(على قراره الاخير) مماثلا".

يذكر ان البرلمان الاوروبي صوت قبل ايام على ادراج حرس الثورة الاسلامية في قائمة الارهاب في اجراء معادي ضد الجمهورية الاسلامية، ولكنه اعترف بعض المسؤولين الاوروبيين ان تنفيذ هذ القرار يواجه العقبات القانونية وسيكون عملية معقدة.

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