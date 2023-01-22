وزارة الأمن الإيرانية: سَنرُد على اي عمل معارض لأمننا القومي من قبل اوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الامن الايراني، اعربت فی بیان لها عن تضامنها الكامل مع حرس الثورة الإسلامية باعتباره الركيزة الأساسية في الدفاع عن البلاد، وأدانت تصرف البرلمان الاوروبي عديم القيمة والمتسرع وغير الحكيم ضده.

وأضاف البيان: ان الاتحاد الأوروبي الذي يعيش حاليًا في وضع غير مسبوق من الأزمات، أثبت أنه متورط أيضًا في سوء التقدير وأزمة الهوية وليس فقط انه لايتفهم الحقائق بل يكون أيضًا دمية بيد الإرهاب الأمريكي والكيان الصهيوني والجماعات المعادية للقومية والبغیضة.

ووصفت وزارة الأمن قرار البرلمان الاوروبي في ادراج حرس الثورة الاسلامية ضمن قائمة الارهاب، بأنه إجراء سخيف، مؤكدةً انه إذا كانوا قد استعرضوا تجربة الإجراءات المماثلة للأمريكيين، لما ارتكبوا هذا العمل غير القانوني وغير المقبول، والذي يتعارض مع الفقرة الـ7 من المادة الـ2 من ميثاق الأمم المتحدة.

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