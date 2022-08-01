الهيئة الحاكمة في افغانستان ابدت استعدادها لاعطاء حصة ايران من نهر هيرمند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قال: "ان مسؤولي الهيئة الحاكمة في افغانستان، اعربوا عن استعدادهم للتعاون بشان اعطاء حصة ايران من نهر هيرمند الحدودي (جنوب شرق)؛ وعليه سيتجه فريق فني من الخارجية (الايرانية) الى افغانستان قريبا، لمتابعة القضايا بجدية".

وجاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية، حول اجتماع لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية والبيئة في مجلس الشورى الاسلامي، الذي انعقد بحضوره اليوم الاثنين.

واوضح امير عبداللهيان : ان الاجتماع استعرض القضايا حول الدبلوماسية والمياه والبيئة والدبلوماسية الاقتصادية؛ وقد تحدث النواب بشأن هواجسهم ازاء قضايا الماء وانشاء السدود في بعض الدول المجاورة وتداعياتها السلبية على منسوب المياه في عدد من محافظات البلاد.

وتابع، "فيما يخص حصة ايران من نهر هيرمند انني اكدت لنواب الشعب، بأننا لن نجامل احدا وزملائي في وزارة الخارجية الى جانب المسؤولين لدى وزارة الطاقة يقومون بناء على ايعاز رئيس الجمهورية، بمتابعة هذا الامر".

ومضى يقول : ان مسؤولي الهيئة الحاكمة في افغانستان، اعربوا عن استعدادهم للتعاون حول حصة ايران من نهر هيرمند (الحدودي- جنوب شرق)؛ وعليه سيتجه فريق فني من الخارجية الايرانية الى افغانستان قريبا لمتابعة القضايا بجدية.

وعلى صعيد اخر، تطرق "امير عبداللهيان" الى "المباحثات الجدية" التي جرت خلال زيارة الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" لطهران حول حصة الجمهورية الاسلامية من نهر ارس (شمال غرب)؛ مضيفا ان قضايا مثل ظاهرة الاتربة والغبار كانت ضمن المحاور التي جرى النقاش حولها بحضور رئيس منظمة البيئة الايرانية.

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