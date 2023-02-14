النائب الاول لرئيس الجمهورية: احتياطي النقد الأجنبي في البلاد في وضع جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد مخبر إلى أهداف التنمية المستدامة للبلاد، خلال خطابه في أول ملتقى لـ"ادارة الازمة في ايران القوية"، قائلا: "القضاء على الفقر، وتحسين الصحة والتعليم والعدالة والبيئة، وما إلى ذلك، من بين هذه الأهداف، وان لم نخطط لإدارة الأزمات، فلن نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "إذا نريد ان نجعل إيران قوية، فعلينا الاستثمار في مجال إدارة الأزمات؛ هذا هو النقاش الرئيسي في إدارة البلاد".

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: "رغم تصرفات الأعداء، جاء الناس إلى الساحة ببصيرة، لكن المشاكل لا بد من حلها، وحضور الشعب في الساحة لا يعني عدم وجود مشاكل".

وتطرق إلى موضوع سعر الصرف الاجنبي موضحا: "ان وضع النقد الأجنبي في البلاد جيد اليوم، وتم عرض 6 مليارات دولار في نظام المختص لرجال الاعمال بقمية 26 ألف تومان، لكن نرى ان سعر العملة ترتفع حتي في الايام العطلة والأعداء يحاولون خلق الضغط على الناس".

وفي الختام ثمن مخبر مشاركة الشعب الملحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة معتبرا هذه المشاركة غير مسبوقة وناتجة عن مدى معرفة الشعب لعدوهم.

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