قنصلية جمهورية أذربيجان في مدينة تبريز تواصل عملها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان أن قنصلية هذا البلد في مدينة تبريز الايرانية ستستمر في أنشطتها ولن يكون هناك انقطاع في أنشطة هذه القنصلية بعد تعليق نشاط سفارة هذا البلد في طهران.

وأعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أن عملية إجلاء الموظفين والدبلوماسيين الناشطين في سفارة هذا البلد في طهران قد اكتملت.

وكانت قد أفادت وكالة رويترز يوم امس الأحد، أن وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أعلنت أنها ستجلي موظفي سفارتها في طهران وأفراد عائلاتهم من إيران اثر حادثة اطلاق النار التي وقعت في هذه السفارة قبل ايام وأدت الى مقتل احد موظفيها.

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