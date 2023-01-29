الرئيس الاذربيجاني: لا نسمح لأحد بتعيكر الاجواء بين طهران وباكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن تعازيه لحكومة وشعب اذربيجان في الحادث الذي وقع في السفارة الأذربيجانية بطهران.

واشار رئيسي الى مهمة المؤسسات المعنية لمتابعة أبعاد هذا الحادث، مضيفا أن العلاقات الودية والأخوية بين البلدين إيران وأذربيجان تقوم على أساس روابط ثقافية وتاريخية لا تنفصم، وذكر أن حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا للعلاقات بينهما أن تتأثر بنوايا الخبيثة للاعداء.

ومن جانب اخر أعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في هذا الاتصال الهاتفي عن امتنانه لتعاطف الرئيس وتعازيه لحكومة وشعب بلاده، مضيفا: لا نسمح لأحد بتعيكر الاجواء بين طهران وباكو.

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