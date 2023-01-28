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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٢٢ م

حازم قاسم: وصف الإمارات وتركيا عملية القدس بالإرهابية أمر مدان ومستهجن

حازم قاسم: وصف الإمارات وتركيا عملية القدس بالإرهابية أمر مدان ومستهجن

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم السبت، إن وصف خارجيتي الإمارات وتركيا عملية القدس المحتلة بـ "الإرهابية" أمر مدان ومستهجن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاحتلال مساء الجمعة مقتل 8 مستوطنين وإصابة 12 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد خيري علقم في حي "يعقوب" بالقدس المحتلة، بعد يوم واحد على مجزرة جنين التي راح ضحيتها 9 شهداء بينهم سيدة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي لوكالة شهاب للأنباء:" من المؤسف أن تصف خارجية الإمارات وتركيا العملية البطولية في القدس بالإرهابية وهو ذات الوصف التي يستخدمه الاحتلال المستعمر والولايات المتحدة.

وأكد أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الذي يحتل الأرض الفلسطينية ويتركب المجازر اليومية بحق أبناء شعبنا، مردفًا "من حق شعبنا أن يقاوم الاحتلال وأن يرد على جرائمه وهذا أمر مشروع في القانون الدولي".

وختم قاسم بالتأكيد على مواصلة شعبنا نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى طرده عن أرضه وإقامة دولته الفلسطينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930143

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