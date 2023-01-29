مستعمرون صهاينة يحرقون منزلا ومركبة شمال رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستعمرين، هاجموا منازل المواطنين وممتلكاتهم قبل أن يقدموا على حرق المنزل والمركبة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وهدمت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الأحد، منزلاً في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقنحمت بلدة جبل المكبر وشرعت بهدم منزل المواطن محمد راتب مطر.

وعرضت مقاطع فيديو مشاهد مؤلمة لنساء من سكان المنزل وهن يبكين خلال عملية الهدم.

وقالت إحدى النساء: حسبي الله عليهم، يا الله على القهر".

وفي عام 2022، نفذت قوات الاحتلال (306) عمليات هدم وتجريف، في القدس، وسلّمت ما يزيد على (220) قرارًا وإخطارًا بالهدم، شملت منازل ومحال تجارية في أحياء متعددة، منها: الشيخ جراح، ووادِ الربابة، وبطن الهوى، وعين اللوزة، والبستان، وواد ياصول ببلدة سلوان، ووادي الجوز، وفي بلدات جبل المكبر، والعيساوية، وصو رباهر، وعناتا، وكفر عقب، والطور، ومخيم شعفاط، وبيت حنينا، والولجة.

وشهدت الايام الاخيرة تصعيداً ميدانياً ضد المدنيين الفلسطينيين في مناطق الضفة وخاصة في "جنين" الأمر الذي قوبِلَ بعمليات بطولية من أبناء الشعب الفلسطيني أدت لمقتل العديد من الصهاينة المُحتلّين.

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