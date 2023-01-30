الصحة الإيرانية: تسجيل 106 إصابة ولا وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزارة اعلنت عبر تقريرها اليومي، عن سجيل 106 اصابات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و252 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا 744 حالة.

وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و496 شخص.

وعن اللقاحات، فقد اعلنت الصحة الايرانية عن توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 377 الفا و663 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

واتخذت البلاد إجراءات وقائية وعلاجية عديدة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا، كان لها أثر كبير في السيطرة على الوباء ومنع انتشاره أكثر.

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