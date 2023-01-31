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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٢٩ م

أسطول بحرية الجيش الايراني رقم 89  يتوجه إلى المياه الدولية الحرة

أسطول بحرية الجيش الايراني رقم 89  يتوجه إلى المياه الدولية الحرة

غادر أسطول بحرية الجيش الايراني رقم 89 والذي يضم سفنا قتالية واستطلاعية والتعليمية، ميناء "كنارك" متوجهاً إلى المياه المفتوحة الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، على هامش مراسم توديع اسطول البحري رقم 89 التابع للجيش، في حديث للصحفيين: "ان هذا الاسطول القتالي والاستطلاعي والتعليمي الذي مهمته تتمثل في إجراء تدريب لطلاب جامعة الإمام الخميني في نوشهر (شمال ايران) لتخريجهم، يغادر ميناء كنارك إلى المياه الدولية الحرة".

وأضاف الأدميرال ايراني: "ان أسطول 89 ستقوم بتأمين الشريان الاقتصادي للبلاد أثناء تواجده في البحر، وبالإضافة إلى مرافقة السفن، يعطي الطلاب والجامعيين العسكريين المتواجدين على متنها الخبرة العملية اللازمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1930241

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