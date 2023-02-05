أمير عبد اللهيان يؤكد على تطوير التعاون الطبي والصيدلاني والمعدات الطبية واللقاحات مع كوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أميرعبداللهيان، في المحطة الأخيرة من رحلته إلى أمريكا اللاتينية، بالرئيس الكوبي دياز كانيل يوم السبت، وبحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام الثنائية والدولية.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز وتطوير التعاون بين إيران وكوبا من خلال الإشارة إلى العلاقات التاريخية والودية بين إيران وكوبا واستعراض العلاقات الثنائية.

وأعرب الدكتور أمير عبد اللهيان عن تقديره لتعاون كوبا في إنتاج لقاحات مشتركة في إيران.

كما أعرب رئيس السلك الدبلوماسي عن ارتياحه لمستوى التعاون في القضايا الدولية، وأكد دعم إيران الثابت لكوبا، وأدان العقوبات والتدخل الأجنبي في هذا البلد.

ومن جانب اخر أشاد الرئيس الكوبي دياز كانيل بتاريخ وثقافة بلادنا، وأشاد بالإنجازات العلمية والتقنية لإيران في ظل العقوبات، وأكد اهتمامه بزيادة الاتصالات والعلاقات بين البلدين.

واعتبر أن التطورات في منطقة أمريكا اللاتينية والعالم تدل على فرص جديدة لتعزيز التعددية وأضاف: رغم الضغوط، فإن كوبا مصممة على التعاون مع الدول الصديقة وإزالة العقبات والتحديات المقبلة.

وأضاف الرئيس الكوبي: إن حكومة الولايات المتحدة لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة ولايهمها الآخرين. لقد حصلنا على استقلالنا السياسي بثمن باهظ وسنحافظ عليه.

واكد الطرفان في هذا الاجتماع على تطوير التعاون الطبي والصيدلاني والمعدات الطبية واللقاحات.

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