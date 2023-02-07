الرئيس الإيراني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا الوقت العصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الاسلام إبراهيم رئيسي، عبرفي الاتصال الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر اليوم الثلاثاء ،عن تعازيه وتعاطفه مع تركيا حكومة وشعبا ، وقال أن إيران وتركيا صديقان وشقيقان بالإضافة إلى كونهما جاران وان ايران حكومة وشعبا تقف الى جانب تركيا حكومة وشعبا في هذا الوقت العصيب.

واعلن الرئيس الايراني استعداده ايران لتلبية احتياجات الإغاثة الفورية للجانب التركي ، وأعرب عن أمله في أن تقود جهود وإجراءات الحكومة التركية الى تخفيف معاناة شعب هذا البلد في أسرع وقت ممكن.

وأعرب الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، في هذه المحادثة ، عن تقديره وامتنانه للنوايا الطيبة لآية الله رئيسي ، وأعرابه عن تعاطفه مع تركيا حكومةً وشعبا ، وقال ان هذا الزلزال كان أكبر زلزال تتعرض له تركيا في الخمسين عامًا الماضية.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يتمكنوا من إنهاء إجراءات الإغاثة الأولية في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/