رئيس الجمهورية يوعز بإزالة مشاكل مرور الشاحنات عبر الحدود مع جمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، صباح اليوم الأربعاء، خلال تصريحاته في اجتماع مجلس الحكومة، حلول ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، وقال: "اطلاق ستة أقمار صناعية إلى الفضاء، خلال هذا العام، عمل قيم وجدير بالثناء، ويعد أحد الأمثلة الملموسة للتحرك نحو التقدم العلمي والتكنولوجي".

وأعرب رئيس الجمهورية مرة اخرى عن تعاطفه مع سوريا وتركيا، حكومة وشعبا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب هذين البلدين وخلف العديد من القتلى والجرحى، مؤكدا على ضرورة تقديم المساعدات للمنكوبين من قبل الدول الإسلامية والانظمة الدولية.

وفي إشارة إلى المشاكل التي حدثت اخيرا امام حركة الشاحنات عبر الحدود مع جمهورية أذربيجان، أمر الرئيس الايراني بتحديد جذور هذه المشاكل وازالتها بسرعة، سواء يكون السبب من الداخل أو من قبل جمهورية أذربيجان.

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