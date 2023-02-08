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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٢:٢٧ م

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 6234 قتيلا و37011 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم لمنطقة وقوع الزلزال للاطلاع على الأوضاع ميدانيا. وأعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا.

وفي غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من زلزال وولاية قهرمان مرعش، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1930483

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