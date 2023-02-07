الرئيس الايراني يعرب عن أسفه لسوء تقدير بعض الدول الأوروبية بشأن البيئة الداخلية للجمهورية الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حذر الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد نيكولا روش ، من انتشار التطرف في فرنسا ودعم الاسلاموفوبيا .

كما أعرب الرئيس الايراني عن أسفه لسوء تقدير بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بالبيئة الداخلية لإيران ، قائلاً إن السبب في ذلك هو عدم ادراك حقيقة الشعب الايراني العملاق واعتمادها على مصادر معلومات معادية.

ونصح رئيسي ، السفير الفرنسي الجديد بنقل حقائق المجتمع الإيراني بشكل صحيح إلى الهيئة الحاكمة الفرنسية وان يعتبر هذه القضية واجبه الرئيسي.

ومن جهته أعرب "نيكولا روش" ، سفير فرنسا الجديد ، عن أمله في تحسين وتوسيع التعاون الثنائي في هذا الحقل وقال انني لدي مهمة نيابة عن الرئيس الفرنسي ، لحل سوء التفاهم في العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين.

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