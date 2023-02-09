متحدّث حرس الثورة: الكيان الصهيوني تلقّى ردوداً مؤلمة وستظهر نتائجها على سلوكِهِ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية، العميد "رمضان شريف" أكد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "على الرغم من أن هجمات الصهاينة علينا لم تكن ناجحة، إلا أنهم تلقوا ردودًا موجعة. مضيفاً، ليست هناك ضرورة حاليًا للإعلان عن تلك الردود ولكن سوف نشاهد ذلك في سلوكهم، خلال الفترة المقبلة".

وتابع المسؤول الإيراني: "مصممون على الدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمن شعبنا، ولدينا كل الآليات اللازمة لذلك؛ وقبل كل شيء لدينا الإرادة الكافية للدفاع عن بلدنا، وليس لدينا خوف من العدو".

وأشار المتحدث إلى أن جزءًا كبيرًا من البيئة الإعلامية العالمية تتأثر بالأخبار الكاذبة للصهاينة.

وأضاف شريف: "أعتقد أن القيادة المركزية الأمريكية، كانت أول جهة عسكرية تعلن رسميًا عدم تورطها في الهجوم على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان (في 28 كانون الثاني/يناير الماضي). مؤكداً أن دلالة وجوهر هذا الإعلان، هو أنهم يخافون من عواقب مثل هذه الأفعال".

وبين العميد شريف أنه "لا يوجد أي شك أو شبهة في أن الإسرائيليين هم أعداء، ويحاولون مهاجمة الأمن القومي الإيراني، من خلال العمليات التخريبية والاختراقات والاغتيالات".

ولفت إلى أن جهود الصهاينة دائمًا ما تستهدف ضرب مراكز إيران الحساسة التابعة لسلاح الجو أو التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة والمراكز النووية، مضيفاً "لكن حقيقة الأمر في أنه على الرغم من كل جهودهم لضربنا، فإنهم لم ينجحوا بالشكل الحقيقي".

وتابع المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: "إيران بلد يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وله جغرافيا شاسعة، وتحدث فيه أحداث طبيعية مختلفة بشكل يومي تمامًا كما هو الحال في جميع دول العالم".

واتهم المسؤول الإيراني الكيان الصهيوني بالتهويل من شأن أي حريق يحدث في إيران، لتأليب الرأي العام على طهران "حتى لو كان بسبب عطل فني أو كهربائي" داعياً إلى عدم الاهتمام بالأخبار التي تصدر من قبل الاحتلال.

وأصدرت وزارة الدفاع الإيرانية في أعقاب الانفجار الذي وقع في إحدى مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، في وقت سابق، بيانا أعلنت فيه: "ان هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت 28_1_ 2023حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، بطائرات مسيرة صغيرة، لكنه تم التصدي له بنجاح بواسطة الانظمة الدفاعات الجوية المناسبة".

واضاف البيان: "انه لم يسفر هذا الهجوم عن خسائر بشرية، واحدث فقط أضرارا طفيفة في سقف المنشاة، ولم تتسبب في تعطيل تجهيزات ومهام المجمع بفضل من الله".

وأكد البيان حينها ان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة تطمئن الشعب الايراني العزيز أن مراكز القوة والامن في البلاد ستتطور بشكل مستمر، ولن يكون لهذه الأعمال العمياء تأثير على استمرار مسار تقدم البلاد.

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