السفير الايراني يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في انجاز المشاريع البنيوية داخل ارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السفير الايراني لدى ارمينيا، عباس بدخشان ظهوري، التقى اليوم الثلاثاء وزير الادارة الاقليمية والبنى التحتية بجمهورية ارمينيا، غونل سانوسيان.

واعرب السفير الايراني في هذا اللقاء، عن امله في تنمية العلاقات بين طهران وبريفان، من خلال المتابعات الثنائية في اطار لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، دعياً الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية، على وجه السرعة.

وناقش السفير الايراني والوزير الارميني، اخر مستجدات استكمال مشروع طريق الشمال–جنوب داخل الاراضي الارمينية، وايضا طريق غوريس–كابان البري والمشاريع قيد التنفيذ الاخرى، بهدف توفير طرق النقل بين البلدين./انتهى/