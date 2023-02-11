أمير عبداللهيان: أمريكا تحاول استخدام الإرهاب كأداة لتدمير إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال في تغريدة على تويتر، ان قرار الكونغرس الأمريكي عديم القيمة حول دعم زمرة المنافقين الإرهابية، أثبت مرة أخرى أنهم يحاولون استخدام الإرهاب كأداة وسيناريو داعش لتدمير إيران، بنفس الطريقة التي استخدم بها داعش كأداة لتدمير سوريا والعراق خلال السنوات الأخيرة.

وفي ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني ان : دعم 165 عضواً في الكونجرس الأمريكي لزمرة خلق الارهابية كشف للعالم مرة أخرى أن هناك ارتباطا وثيقا بين النظام الأمريكي والإرهاب.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني امس في تغريدة على تويتر، رداً على دعم أعضاء الكونجرس الأمريكي لزمرة خلق الارهابية : بالطبع، هذا ليس غريباً! النظام الذي بدأ إنشاء داعش وقام باستخدامها كأداة، لا يشعر بالخجل من الاستمرار في دعم قتلة 17 ألف مواطن إيراني واستخدامهم بشكل فعال وسياسي.

وأعلن 165 عضوا متشددا في الكونجرس الأمريكي، عبر تكرار اتهاماتهم بشأن أعمال الشغب في إيران، أعلنوا دعمهم لزمرة خلق الارهابية وزعيمها بحجة دعم مستقبل إيران.

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