مسؤول في وزارة الأمن يعلن عن اعتقال 42 شخصاً من الشبكة الداعمة للهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحد مديري إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الامن، ان بعد الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ (عليه السلام) في شيراز ، تم اعتقال 42 عنصرًا من الشبكة التي دعمت هذا الحادث .

وأضاف: منذ عام 2013، بدأ تنظيم داعش الإرهابي بالتخطيط المباشر ضدنا، وحتى اليوم، تم إحباط حوالي 200 عملية تفجير محددة في البلاد، وتم اكتشاف 9 أطنان من المتفجرات في البلاد حتى عام 2017.

وهاجم إرهابي مسلح مساء الأربعاء (26 اكتوبر عام 2022) الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) شقيق الامام الرضا عليه السلام في مدينة شيراز وتبنى تنظيم داعش هذا العمل الإرهابي.

وأسفرت هذه العملية الإرهابية عن سقوط 13 شهيدًا واصابة 30 من زوار وخدمة مرقد شاهجراغ (ع).

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