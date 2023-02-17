وصول طائرة مساعدات إيرانية تاسعة إلى مطار حلب الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب "سلمان نواب نوري"، إن هذه الطائرة هي التاسعة التي تصل إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام الأخيرة وتحمل 11 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية لمتضرري الزلزال في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى أن هذه الطائرة التي تم تسليمها للسلطات السورية تحمل على متنها 11 طنا من الحليب المجفف، والزيت والأسماك المعلبة والفاصوليا الملعبة، والجبن المعلبة، سيتم توزيعها بناء على الاحتياجات الماسة لضحايا الزلزال في المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي السابق، تم إرسال شحنتين من المساعدات الجوية من جمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق، كما تم إرسال شحنتين إلى اللاذقية، ومع إرسال الطائرة الرابعة إلى حلب عدد الطائرات التي أرسلتها إيران إلى سوريا بلغت تسعة خلال اربعة الأيام الأخيرة.

وكان فريق البحث والإنقاذ المكون من 11 شخصا في جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين تم إرسالهم إلى مدينة حلب 6 شباط/فبراير لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، بعد الانتهاء من مهمتهم غادروا المدينة و عادوا إلى إيران صباح اليوم.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا وكان مركزه محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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