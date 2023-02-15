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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١:٥٩ م

كنعاني: أوقفوا العقوبات القاسية ضد الشعب الإيراني

كنعاني: أوقفوا العقوبات القاسية ضد الشعب الإيراني

خاطب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الأمريكيين فكتب على موقع تويتر: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، والعقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد خاطب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الأمريكيين وكتب على موقع تويتر: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، والعقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

وذكر أن دعم الإرهابيين والمجرمين هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية، وأضاف: الكيان الصهيوني كمظهر من مظاهر الإرهاب المنظم، وزمرة خلق الإرهابية واعضاءوها المجرمين في السافاك والموساد، كلهم كانوا ولا يزالون تحت الدعم المباشر والمستمر من أمريكا.

وفي إشارة إلى رسالة الشعب الايراني الواضحة إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، ووقفوا العقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930698

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