محلل سياسي إيراني: الدول الغربية تستخدم مؤتمر ميونيخ للدعاية ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صادق كوشكي الخبير في الشؤون السياسية وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران بخصوص عقد مؤتمر ميونيخ الأمني وعدم دعوة بلادنا لهذا الاجتماع: الاجتماعات الأمنية التي تكررت في بلدان مختلفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الدول الأوروبية والدول المطلعة علي الخليج الفارسي، في الواقع، تم تصميمها لغرض خاص ولحضور شخصيات مختلفة وعرض أفكارهم.

وأضاف: من المهام الخاصة الأخرى لهذه اللقاءات مناقشتها الدعائية، وعملياً في هذا الفضاء تسعى الدولة والمؤسسة التي تنظم المؤتمر إلى توجيه الأجواء السياسية والدبلوماسية للعالم.

وقال هذا الخبير في القضايا السياسية: طبعا هذه اللقاءات هي اجتماعات غير رسمية وهي مجرد مكان للقاء وتبادل الآراء، والقرارات لا تتخذ في هذه الاجتماعات مثل اجتماع دافوس الذي له نهج اقتصادي.

وفي النهاية، أكد كوشكي: لهذا السبب، عندما يدعو الغرب شخصيات مثل بهلوي إلى مؤتمر ميونيخ، فإنه في الواقع يتطلع إلى استخدامه للدعاية ضد بلدنا، ومن الطبيعي أن يرغب الأوروبيون في اتخاذ مواقف معادية لإيران والروسية. لذلك، لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.

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