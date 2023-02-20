صنعاء لبعثة الأمم المتحدة: لم نلمس منكم أي خدمة للمواطنين على أرض الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء الفريق الوطني لإعادة الانتشار بالحديدة، اليوم الاثنين، برئيس بعثة الأمم المتحدة وفريقه لدعم اتفاق الحديدة، اتهم رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن علي الموشكي، البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بالتنصل عن تقديم أي شيء لمركز التعامل مع الألغام، مؤكدا: "لم نلمس منكم أي خدمة للمواطنين على أرض الواقع".

وقال اللواء الموشكي: "نحاول بناء الثقة مع الفريق الأممي لكننا نستغرب هرولته أكثر من مرة للطرف الآخر الرافض للسلام".

ولفت إلى أن مقاطعة الطرف الآخر لأعمال اللجنة هو استمرار لعملياته القتالية والعدوانية وعدم رغبته لإحلال السلام.

ونبه اللواء الموشكي البعثة الأممية قائلاً: "نلاحظ تدفق الأسلحة والمخدرات إلى المخا بشكل واضح فضلاً عن استمرار المرتزقة هناك في تقويض حركة الملاحة البحرية".

ومن جانبه، عبر رئيس البعثة الأممية في الحديدة الجنرال مايكل بيري عن أمله في تقديم المساعدة من أجل أن يسود الأمن والاستقرار ومعالجة مشكلة الألغام ونشر التوعية في أوساط المواطنين عن مخاطرها.

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