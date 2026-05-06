  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٣٦ م

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الحل الوحيد في مضيق هرمز يكمن في إنهاء الحرب

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الحل الوحيد في مضيق هرمز يكمن في إنهاء الحرب

أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في معرض ردها على مسودة القرار المقترح من قبل أمريكا في مجلس الأمن، أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في مضيق هرمز يتمثل في الوقف الدائم للحرب ورفع الحصار البحري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن البعثة الإيرانية صرحت يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) بأن الحل العملي الوحيد في مضيق هرمز واضح تماماً: إنهاء دائم للحرب، إلغاء الحصار البحري، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية.

وأضافت البعثة: في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على الدفع بمسودة قرار ناقصة ومدفوعة بدوافع سياسية في مجلس الأمن تحت ذريعة "حرية الملاحة"، وذلك لتمرير أجندتها السياسية وإضفاء الشرعية على إجراءاتها غير القانونية، وليس لإيجاد حل للأزمة.

وأكدت البعثة أن إيران تدعو الدول الأعضاء إلى التحرك بناءً على المنطق والإنصاف والمبادئ، بعيداً عن الضغوط؛ كما تطالبها برفض هذه المسودة والامتناع عن دعمها أو المشاركة في تقديمها.

رمز الخبر 1970590

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات