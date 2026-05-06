بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الحل الوحيد في مضيق هرمز يكمن في إنهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن البعثة الإيرانية صرحت يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) بأن الحل العملي الوحيد في مضيق هرمز واضح تماماً: إنهاء دائم للحرب، إلغاء الحصار البحري، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية.

وأضافت البعثة: في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على الدفع بمسودة قرار ناقصة ومدفوعة بدوافع سياسية في مجلس الأمن تحت ذريعة "حرية الملاحة"، وذلك لتمرير أجندتها السياسية وإضفاء الشرعية على إجراءاتها غير القانونية، وليس لإيجاد حل للأزمة.

وأكدت البعثة أن إيران تدعو الدول الأعضاء إلى التحرك بناءً على المنطق والإنصاف والمبادئ، بعيداً عن الضغوط؛ كما تطالبها برفض هذه المسودة والامتناع عن دعمها أو المشاركة في تقديمها.