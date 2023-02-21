مستوطنون متطرفون یقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الثلاثاء 21 فبراير 2023، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد، وسط استفزاز للمصلين. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد المبارك، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وجدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس. ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

و یذکر بانه استشهد، فتى متأثرًا بجراحه برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مدينة نابلس، في الثامن من الشهر الجاري.

أن الفتى منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الأربعاء بتاريخ 8/2/2023 خلال اقتحام قبر يوسف.

ونعت مساجد مخيم بلاطة الشهيد الشوا، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس مؤخراً، في إطار التهديدات والقرارات المتطرفة الصادرة من وزراء حكومة الاحتلال الفاشية.

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