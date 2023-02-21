حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أنه قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الأسرى لن تكسر إرادتهم.

وحمَل القانوع في تصريح صحفي، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونه جرّاء الاقتحامات والانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها حكومته الفاشية ضدّهم.

وأكد أنَّ تصعيدها لتلك الممارسات البشعة في الاقتحامات والقمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، لن تفلح في كسر إرادتهم، ولن تزيدهم إلاّ إصراراً على مواصلة معركتهم المشرّفة.

وأشاد القانوع، بصمود أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في التصدّي لهذه الانتهاكات والجرائم، إيماناً ويقيناً بحقوقهم وعدالة قضيتهم. وختم قائلاً:" نعلن تضامننا الكامل معهم في هذه المعركة البطولية"، داعيًا شعبنا وكل القوى والفصائل إلى تعزيز التضامن معهم والانتصار لحقوقهم ولحريّتهم التي تشكل رأس أولوياتنا الوطنية.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، وسط مواصلة الأسرى خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، قسم "3" في سجن رامون، واعتدت عليهم. واستهدفت قوات القمع، الأسرى في القسم بقنابل الصوت والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

المصدر : شهاب

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