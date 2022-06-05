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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٥:٥٢ م

حماس:

المقاومة ستجعل الاحتلال يدفع ثمناً باهظاً على جرائمه في الأقصى

المقاومة ستجعل الاحتلال يدفع ثمناً باهظاً على جرائمه في الأقصى

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية" حماس" عبد اللطيف القانوع، أن المقاومة لا يمكن أن تصمت تجاه جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيدفع الثمن الباهظ على هذه الجرائم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية" حماس"، عبد اللطيف القانوع، قال في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المعركة التي يخوضها شعبنا وتحديدا أهلنا بالقدس في ساحات الأقصى تتطلب توسيع دائرة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني.

وبيّن أن الاقتحامات المتكررة لقطعان المستوطنين للأقصى تأتي في إطار استكمال المخططات الصهيونية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وبسط السيطرة عليه، داعياً إلى المواجهة الدائمة والاستمرار في التصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين للأقصى.

وألفت القانوع إلى أن معركة الأقصى هي معركة الكل الوطني الفلسطيني في كل أماكن تواجده، داعيا شعبنا إلى أن يكون في حالة استنفار ومواجهة لإفشال مخططات الاحتلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1924306
https://ar.mehrnews.com/news/1924306/

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