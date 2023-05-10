القيادي شهاب: المقاومة متأهبة وجاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة للذهاب بعيدًا في هذه المعركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول مكتبها الإعلامي داود شهاب، قال في تصريحات متلفزة :" هذا رد مبارك وقوي ومشرف ومحل فخر لكل الفلسطينيين والأمة العربية وهذا الرد وفاء من المقاومة لمسيرة القادة الأبطال الثلاثة في سرايا القدس".

وأضاف :" سيف المقاومة والقدس لم يغمد وسيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال والجاري الآن تأكيد على فشل نتنياهو وزمرته الفاسدة"، مؤكداً أن دماء الشهداء غالية علينا وهذا الرد انتصار لها وللدم الفلسطيني في كل مكان

وشدد القيادي شهاب على أن المقاومة متأهبة وجاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة للذهاب بعيدًا في هذه المعركة

وأشار إلى أن الحديث عن وساطة للتهدئة من المبكر، فالمقاومة لم تبدأ ردها، والدم لم يجف، وما يزال العدو يواصل عدوانه.

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