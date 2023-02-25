خبير أمني: ذرائع أمريكا بشأن وجود قواتها في العراق كاذبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الخبير الأمني حسين الكناني، في تصريح لوكالة "المعلومة" العراقية، ان الاتفاق بين الجانب الأمريكي وحكومة الكاظمي السابقة بشأن تواجد القوات الامريكية في العراق للاستشارة والتدريب ادعاء كاذب والحقيقة هو تواجد عسكري لمقاتلين بصحبة أسلحة ثقيلة.

وأضاف ان " الادعاء بتواجدهم للاستشارة والتدريب غير صحيح بدليل ولن نرى أي مدرب او استشاري في وزارتي الداخلية او الدفاع العراقية".

وأوضح ان "تواجدهم مازال بحدود خمسة الاف مقاتل مع أسلحة ثقيلة في قاعدتي عين الأسد وحرير شمال العراق " , داعيا " الحكومة الى تفعيل قرار مجلس النواب السابق بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بالكامل ".

وكان مصدر في لجنة العلاقات الخارجية النيابية قد اكد عزم الإطار التنسيقي، إعادة التفاوض، وإلغاء اتفاقية تمت خلال حكومة مصطفى الكاظمي حولت صفة القوات الأميركية من قتالية إلى قوة استشارية داخل العراق، لإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالكامل.

/انتهى/