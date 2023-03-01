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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٨:٢٩ م

حرس الثورة: سنکشف عن معلومات جديدة حول الهجوم الفاشل بطائرات مسيرة في اصفهان عما قريب

حرس الثورة: سنکشف عن معلومات جديدة حول الهجوم الفاشل بطائرات مسيرة في اصفهان عما قريب

صرح مستشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية حجة الاسلام حسين طائب بانه سيتم الاعلان عن معلومات اضافية حول حادث الهجوم الفاشل بطائرات مسيرة على مجمع للصناعات الدفاعية في محافظة اصفهان وسط ايران قبل فترة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس السابق لإستخبارات حرس الثورة الاسلامية في تصريح له في جامعة العلم والصناعة بطهران: سيتم الاعلان عن أنباء جيدة حول مسار التحقيق فيما يتعلق بعملية الاعتداء بطائرات مسيرة في اصفهان، وقد تم اتخاذ اجراءات جيدة جدا في هذا الخصوص.

وأشار حجة الاسلام طائب الى بدء الأميركان حرب العملة الصعبة للحيلولة دون انشاء البنى التحتية لتقدم الاقتصاد الايراني، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن الأول من نوعه بل ان ايران تخوض هذه الحرب منذ أمد بعيد.

وتابع قائلا: ان الاميركان يتلاعبون بأسعار العملة الصعبة في كل من اربيل العراق وهرات افغانستان والامارات وفي بازار طهران حيث أنهم لايحددون أسعار العملة فحسب، بل انهم يبادرون الى شرائها لاثارة الفوضى في ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1931132

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