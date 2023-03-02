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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:٥٥ ص

رئيسي: نرغب بتطوير علاقاتنا مع العالم .. أراضي أوروبا لا ينبغي أن تكون مصداً للتآمر ضدنا

رئيسي: نرغب بتطوير علاقاتنا مع العالم .. أراضي أوروبا لا ينبغي أن تكون مصداً للتآمر ضدنا

اكد رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي، خلال مكالمة هاتفية تلقاها مساء الاربعاء، من رئيس وزراء بلجيكا "الكسندر دي كرو" أن أراضي الدول الأوروبية لا ينبغي أن تكون مصدر تآمر وتهديد ضد مصالح الشعب الإيراني، لافتاً إلى أن بلاده ترغب بإقامة علاقات بنّاءة مع العالم بما في ذلك أوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني عبّر خلال الاتصال عن رغبة بلاده في حفظ وتطوير العلاقات الجيدة والبناءة مع العالم بما في ذلك اوروبا، مشيراً في الوقت نفسه أنه إذا اختارت حكومة ما، تحت تأثير معلومات كاذبة ومضللة من التيارات الإرهابية والمرتزقة، طريق المواجهة، فإنها سوف تتضرر .

وأكد الرئيس الايراني أن نتيجة المعلومات الكاذبة هي الحسابات خاطئة، معرباً عن قلقه من دعم بعض الدول الأوروبية للحركات المعادية للإسلام والإرهابية، مؤكدا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لحل القضايا بأسلوب تعاوني، وبالطبع بشرط أن يتبنى الجانب الآخر أيضًا مثل هذا النهج، مؤكداً انه لا ينبغي أن تكون أراضي الدول الأوروبية مصدر تآمر وتهديد ضد مصالح الشعب الإيراني.

بدوره أكد رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، في هذه المحادثة الهاتفية، على أهمية تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في إطار العلاقات الدبلوماسية الطويلة الممتدة منذ 130 عامًا بين طهران وبروكسل، وقال: بلجيكا تنهج دائمًا طريق الحوار لتعزيز علاقاتها مع إيران ، وتتطلع الى متابعة القضايا بأسلوب التفاهم والتعاون.

وفي هذه المحادثة الهاتفية ، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1931136

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