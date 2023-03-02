أمير عبداللهيان: بعض الدول الأوروبية ارتكبت اخطاء في تقييمها لاوضاع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تطرق وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الاسباني اليوم الخميس، الى اعمال الشغب الاخيرة في البلاد واستغلال التيارات الارهابية لهذه الاحداث، وقال ان من المؤسف ان بعض الدول الأوروبية وتحت تاثير اكاذيب عصابة المنافقين الارهابية ارتكبت اخطاء في التحليل والتقييم.

وتناول اتصال عبد اللهيان بنظيره خوسيه مانويل ألباريز أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتم تبادل وجهات النظر بشأنها. وفي اشارته الى العلاقات التاريخية بين ايران واسبانيا وصف عبداللهيان العلاقات الحالية بأنها جيدة مرحبا بتوسيع وتنمية هذه العلاقات في المجالات المختلفة.

واعرب عبداللهيان عن شكره لرسالة التهنئة التي بعثها ملك اسبانيا الى رئيس الجمهورية الايراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وبدوره اشار الوزير الاسباني الى العلاقات الجيدة بين مدريد وطهران مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين.

واشاد الوزيران بمواقف كبار مسؤولي البلدين بشأن اخر التطورات في اوكرانيا ، كما تم تبادل وجهات النظر حول تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع الحظر عن الجمهورية الاسلامية ، والتطرق الى بعض القضايا القنصلية بين البلدين.

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