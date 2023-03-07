الامين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون يلتقي مع امير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير خارجية بلادنا إلى عزم وجدية الجمهورية الإسلامية الايرانية على المشاركة والقيام بدور نشط في منظمة شنغهاي للتعاون خلال الاجتماع مع الأمين العام تشانغ مينغ. من منظمة شنغهاي للتعاون والوفد المرافق لها مساء الاثنين، حيث شكر جهود وإجراءات الأمين العام وأمانة المنظمة لتسهيل عملية عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف أمير عبد اللهيان: نعتقد أن المنظمة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الترتيبات الأمنية والاقتصادية الدولية الجديدة وأن تطوير التعاون الاقتصادي سيسهم في تحقيق الأمن المستدام.

وأكد وزير الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها العديد من القدرات في المجالات الفنية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والثقافية وغيرها يمكن أن تقدمها من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

وأكد تشانغ مينغ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، في هذا الاجتماع: أن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه منظمة شنغهاي في مواجهة عملية العضوية كانت واضحة تمامًا، ولا شك في أن وجود إيران كواحدة من الدول القوية والمؤثرة في المنطقة والعالم يمكن أن تكون خطوة مهمة في تحقيق أهداف المنظمة وتطوير علاقات إيران مع الدول الأعضاء.

وأضاف: نأمل أنه مع الخطوة الأخيرة لعضوية إيران النهائية في الاجتماع القادم لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في قمة الهند، سنكون قادرين على مشاهدة المزيد من دور إيران في المنظمة و تطوير الأنشطة ولا سيما في القضايا الاقتصادية والتقنية والصناعية والنقل والطاقة.

وقال: نحن على يقين من أن تجربة إيران في مواجهة التحديات الدولية يمكن أن تكون مفيدة للغاية لأعضاء المنظمة.

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