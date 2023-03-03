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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٣:٣٤ م

في اشارة إلى التدخلات الغربية... أمير عبد اللهيان: الشعب الايراني يعرف دموع التماسيح جيدا

في اشارة إلى التدخلات الغربية... أمير عبد اللهيان: الشعب الايراني يعرف دموع التماسيح جيدا

اعتبر وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان، ان تصريحات بعض المسئولين الغربيين التدخلية حول قضية التسمم في المدارس الايرانية، هي استمرار للحرب الهجينة ضد ااشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اميرعبداللهيان رداً على التدخلات الغربية بشأن قضية تسمم الطالبات في بعض المدارس الايرانية: "إن الشعب الايراني العظيم يعرف دموع التماسيح جيداً".

كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردًا على مداخلة بعض المسؤولين الغربيين بشأن قضية تسمم مشتبه به لطالبات إيرانيات، على صفحته عبر تويتر: "رد الفعل التدخلي لبعض المسؤولين الغربيين حول مسألة التسمم المشتبه به للطالبات الإيرانيات الأعزاء، هو استمرار لحرب العدو الهجينة".

وأضاف: "إن المؤسسات المعنية بالدولة تتابع بجدية وتتحقق من أبعادها. الشعب الايراني العظيم يعرف دموع التماسيح جيدًا!".

/انتهى/

رمز الخبر 1931162

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