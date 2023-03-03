في اشارة إلى التدخلات الغربية... أمير عبد اللهيان: الشعب الايراني يعرف دموع التماسيح جيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اميرعبداللهيان رداً على التدخلات الغربية بشأن قضية تسمم الطالبات في بعض المدارس الايرانية: "إن الشعب الايراني العظيم يعرف دموع التماسيح جيداً".

كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردًا على مداخلة بعض المسؤولين الغربيين بشأن قضية تسمم مشتبه به لطالبات إيرانيات، على صفحته عبر تويتر: "رد الفعل التدخلي لبعض المسؤولين الغربيين حول مسألة التسمم المشتبه به للطالبات الإيرانيات الأعزاء، هو استمرار لحرب العدو الهجينة".

وأضاف: "إن المؤسسات المعنية بالدولة تتابع بجدية وتتحقق من أبعادها. الشعب الايراني العظيم يعرف دموع التماسيح جيدًا!".

/انتهى/