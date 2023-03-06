الرئيس الإيراني يغرس شتلة بمناسبة يوم "غرس الأشجار"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي غرس شتلة صباح اليوم (الاثنين) أثناء حضوره متحف حديقة النباتات بمناسبة يوم غرس الأشجار وبداية أسبوع الموارد الطبيعية.

كما تم، بحضور الرئيس الايراني، الكشف عن 115 نوعاً من النباتات الزراعية الجديدة.

وهذه الأصناف النباتية الجديدة، والتي هي نتاج جهود المؤسسات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في منظمة البحوث الزراعية والتعليم والترويج، ستزيد من الإنتاجية على مستوى الإنتاج وكذلك تزيد من اقتدار وتحسن الأمن الغذائي للبلاد وتقلص استيراد المنتجات الزراعية.

وبلغ عدد الأصناف النباتية التي تم إدخالها في القرن الماضي نحو ألف صنف، ولكن في العام ونصف العام الماضيين، وبفضل جهود باحثي وزارة الجهاد والزراعة، تم إدخال 115 صنفًا نباتيًا جديدًا بهدف زيادة الإنتاج وتحسين نمط الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وبالتزامن مع زرع هذه الشتلة على يد الرئيس الايراني، تم البدء رسمياً في خطة زرع مليار شتلة في جميع أنحاء البلاد.

كما زار رئيسي بنك الجينات في حديقة نباتات كرج الوطنية والمكان الذي يتم فيه تخزين 47000 عينة بذرة من 4000 نوع نباتي من الاحتياطيات الوراثية الزراعية في البلاد.

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