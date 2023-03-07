رئيسي: توسيع العلاقات بين ايران ودول إفريقيا لا يهدف إلى استغلال ثروات هذه المنطقة بل إلى تنميتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الايراني على استعداد طهران لتوسيع التعاون بشكل شامل مع الدول الأفريقية، خاصة دول غرب القارة، وذلك خلال لقاء مع المشاركين في "قمة التعاون الاقتصادي الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول غرب إفريقيا"، مساء امس الاثنين.

ووصف رئيسي أفريقيا بأنها قارة غنية ذات قوة بشرية فاعلة وذات ثروات كبيرة، قائلا: "لقد نهبت الدول الغربية ثروات افريقيا في القرون الماضية، من خلال ممارسة الحكم الاستعماري، ولكن توسيع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول إفريقيا لا يهدف إلى استغلال ثروات هذه المنطقة، بل يهدف إلى تنمية جميع هذه الدول ورفاهية شعبها".

وشدد على أهمية معرفة القدرات والموارد ومجالات التعاون وتبادل الخبرات بين إيران ودول غرب أفريقيا، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات: التقنية الحديثة، والهندسة، والمعدات الطبية، والطب، والنانو والمعدات الزراعية والتقنيات البيولوجية والعلوم رغم العقوبات المفروضة الواسعة.

وخاطب الرئيس الايراني المشاركين في قمة التعاون الاقتصادي، قائلا: "يمكنكم ان تطلعوا وتشاهدوا التطورات والقدرات الإيرانية، لتتيقنوا كيف يمكن لإرادة شعب أن تحول كل التهديدات والعقوبات إلى فرص وتقوده نحو التقدم".

وأعرب رئيسي عن عدم ارتياحه من مستوى التبادلات التجارية بين ايران ودول أفريقيا، ودعا إلى تعزيز هذه العلاقات، مؤكدا على استعداد إيران لنقل المعرفة والتقنيات الجديدة إلى الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأفريقية، والتخطيط لتسهيل انشطة القطاع الخاص الإيراني في هذه الدول الافريقية.

وأشار إلى التهديدات المشتركة والمماثلة ضد إيران وإفريقيا من خلال الحركات الإرهابية المدعومة من قبل الغرب والقوى الخارجية، مضيفا الى انه يمكن لإفريقيا نظرا إلى مواهبها وقدراتها البشرية والطبيعية، أن تحقق تقدما كبيرا من خلال التضامن والتكاتف والوقوف ضد السياسات الاستعمارية، ونحن على استعداد لتقديم المساعدت في مختلف المجالات للدول الافريقية".

ونصح رئيسي، مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول غرب إفريقيا الذين شاركوا بنشاط في قمة طهران بمتابعة وتنفيذ القرارات والخطوات التي اتخذت من خلال هذه القمة بجدية.

وفي هذا الاجتماع، عبر عدد من الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولي الدول المشاركة، عن آرائهم في مجالات تطوير وتعزيز التعاون العلمي والاقتصادي بين إيران ودول غرب إفريقيا.

وشكر المشاركون في هذه القمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اهتمامها بالدول الأفريقية ومبادرتها لإفساح المجال لعقد مثل هذه القمة في إيران، وأعربوا عن ارتياحهم للاتفاقات التي تم التوصل إليها، خاصة في المجالين التجاري والمالي.

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