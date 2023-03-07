أميرعبداللهيان: لن نترك طاولة المفاوضات ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال تصريحات له، اليوم (الثلاثاء)، في منتدى دبلوماسية المقاومة في طهران، اكد: "ان الجمهورية الاسلامية متمسكة بإستقلالها السياسي وشعارها لاشرقية ولاغربية، لكنها في نفس الوقت تتابع علاقاتها الخارجية مع شرق العالم وغربه، على اساس مصالح الشعب الايراني العزيز".

وصرح: "اننا لن نتراجع عن قضية فلسطين والمقاومة، ونبقى ثابتين على هذا العهد حتى اقامة دولة فلسطينية موحدة عاصمتها القدس الشريف تحت قيادة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة".

وشدد على تمسك الجمهورية الإسلامية بالدبلوماسية والمفاوضات، قائلا: "اننا سنستمر بجهودنا لاختتام المفاوضات التي انخرطنا فيها منذ أشهر، للوصول إلى اتفاق يتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد".

وتابع أميرعبداللهيان: "لقد قلنا لأمريكا والأطراف الغربية بوضوح أن احترام الخطوط الحمراء وتأمين المصالح الوطنية والتوصل إلى اتفاق يظهر التزام جميع الأطراف به هو على أجندتنا الجادة"، موضحا: "اننا لن نترك طاولة المفاوضات، ولكن كما لم نتراجع عن خطوطنا الحمراء في أصعب ايام حاولت جهات خارجية لإثارة اعمال الشغب في البلاد، واليوم لن نتراج عن هذه الخطوط أيضا".

نحن لا نساعد أي طرف في الحرب في أوكرانيا

وفي قسم اخر من تصريحاته، أشار وزير الخارجية الايرانية إلى بعض التهم التي توجهها جهات غربية ضد إيران حول التدخل في حرب اوكرانيا، موضحا: "ان النساء والأطفال المشردين في أوكرانيا واليمن وأفغانستان وفلسطين هم ألمنا المشترك. نحن ضد الحرب. نحن لا نساعد أي طرف في الحرب في أوكرانيا. بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الماضية لوقف الحرب وإعادة الأطراف إلى المفاوضات، وسنواصل في هذا الاتجاه".

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