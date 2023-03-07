إيران تتعاون مع 4 دول مجاورة في مجال التنقيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي فكور مدير الاستكشاف بالشرکة الوطنية للنفط إن نقل تقنيات الاستكشاف إلى الدول المجاورة من شأنه ان يجلب دخلا للبلاد و لدينا الآن علاقات استكشافية مع 4 دول مجاورة.

وأشار مهدي فكور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن للتنقيب مكانة خاصة في صناعة النفط وأضاف: يجب أن يخرج التنقيب من قوقعته.

ولفت الى الاجتماع الذي عقد مع وزير النفط العماني للتعاون في مجال الاکتشاف وتشكيل فريق خاص لتنقيذ الاتفاقيات في هذا المجال واضاف هناک علاقات جيدة مع طاجيكستان وانها رحبت باقتراح ايران بشأن اكتشاف النفط وان الفريق الايراني المعني يستعد لزيارة طاجيكستان في الشهر الجاري.

وتابع بالقول سنعقد اجتماعات مع روسيا حول اكتشاف النفط كما ان هناك حقول نفطية مشتركة مع العراق و ثمة اتفاقيات معه في هذا المجال.

وقال: ان صناعة النفط الايرانية لم تكن ناشطة في مجال التنقيب في خارج البلاد إلا ان الحكومة الحالية وفرت هذه الفرصة لها وهذا يمثل فرصة للتعريف بقدرات ايران في هذا المجال.

وقال فكور ان استخدام الوقود الأحفوري سينخفض تدريجياً وسنشهد الانخفاض في الطلب على النفط لكن الطلب على الغاز سيشهد ارتفاعا حتى عام 2050 لذلك، تحاول الدول التي تمتلك النفط والغاز استخدامه للتعريف بهذه المصادر.

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