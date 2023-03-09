فصائل المقاومة تنعى شهداء جنين وتُحمّل الاحتلال تبعات جرائمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي،طارق سلمي، أكد أن ارتقاء الشهداء في جنين لن يزيد شعبنا إلا مقاومة وصلابة وإصراراً على المضي في طريق الحرية.

وحمل سلمي في تصريح صحفي له الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال العدوانية البشعة التي نفذتها عصابات الاحتلال في بلدة جبع بمحافظة جنين .

وقال:"إن فاتورة الحساب مع هذا العدو لن تغلق، وأن اعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة تضعنا أمام واجباتنا ومسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا الذي تسفك دماء أبنائه على أيدي عصابات القتلة والمجرمين في حكومة الاحتلال وجيشها".

فيما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شهداء فلسطين الذين ارتقوا خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في بلدة جبع بمحافظة جنين.

وشددت على أن هذه المجزرة لن تمر مرور الكرام، وجماهير شعبنا وفصائله وقواه المقاتلة ستُدفِع العدو ثمن جرائمه.

فيما زفت حركة حماس عبر ناطقها الإعلامي حازم قاسم، الشهداء الابطال الذي ارتقوا بجريمة العدو الذي ارتكبها اليوم في جبع بمدينة جنين، مؤكدا أن هذه الدماء ستكون وقودا لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة المحتلة، وأن الاحتلال أعجز من أن يحسم هذه المعركة ضد شعبنا فيلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر ضد الشباب الثائر.

وشددت حماس على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، ومعاقبته على إرهابه، معتبرة أن هذه المعركة بين شعبنا والاحتلال لن تتوقف إلا بانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وشعبنا سينتصر حتما في معركة الارادات ضد الاحتلال الصهيوني.

كما نعت الجبهة الديمقراطية شهداء جنين، مؤكدةً أن الرد على جريمة الاغتيال للشبان الثلاثة ومجازر الاحتلال في جنين ومخيمها ونابلس وغيرها، بالمقاومة وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

وطالبت قيادة السلطة وقف العمل بمسار العقبة- شرم الشيخ وتفاهماته المذلة والانسحاب منه، ووقف العمل الفعلي بالتنسيق الأمني.

من جهتا أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن هذه الجريمة النكراء والدماء الزكية الطاهرة ستشعل وقود الثورة وستضيئ طريق الحرية والعودة والتحرير .

وشددت على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى أمانة في أعناق كل مقاومي شعبنا وثواره وأن شلال الدم الطاهر المتدفق سيكون فاتحاً لبشائر الإنتصار لشعبنا وثورتنا وخلاصنا من هذا العدو المجرم.

وأكدت أن العدوان الصهيوني المتصاعد على شعبنا وارتقاء الشهداء الأبطال لن يكسر إرادة شعبنا ولن يضعف المقاومة بل سيكون سببا في تمدد المقاومة والثورة الملتهبة حتى النصر والحرية.

ودعت اللجان، كافة أبطالنا وثوارنا في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل للرد على هذا العدوان البربري والتصدي لهذه الهجمة الشرسة وتوجيه المزيد من الضربات الموجعة لجنود العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وأجهزته الأمنية.

من ناحيتها أكدت حركة المجاهدين، أن الدماء الفلسطينية التي تسيل على أرض الضفة الباسلة وجنين الأبية هي نبراس عز يضيء طريق التحرير للمجاهدين الأبطال.

وشددت على أن ارتقاء الشهداء من المقاومين الأبطال في ضفة الأحرار لن يفلح في ثني رفاق دربهم عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، ولن تكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

كما أكدت أن المقاومة والمواجهة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف جرائمه المتواصلة ضد الأرض والإنسان، وهي التي تعبر عن إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة عناصر من "كتيبة جبع" التابعة لسرايا القدس بعد استهداف سيارتهم في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، وهم الشهيد سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، والشهيد نايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، والشهيد أحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

وقالت شهود عيان لمراسل فلسطين اليوم: إنّ قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص على السيارة بعد أنّ حاصرتها على مدخل البلدة.

وبحسب المعلومات، فقد نصبت قوات خاصة من جيش الاحتلال كميناً لسيارة المقاومين وقامت بإعدامهم، ومن غير الواضح إنّ كان المقاومين قد اشتبكوا مع قوات الاحتلال قبل عملية الاغتيال.

وبعد دقائق قليلة من استهداف السيارة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وانتشر عشرات القناصة من جيش الاحتلال على أسطح المنازل.

وتلاحق قوات الاحتلال، في الفترة الأخيرة، عناصر "كتيبة جبع"، وهي مجموعة من المقاومين المسلحين الذين انبثقوا عن "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس في المخيم.

وأكد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، في جنين محمود السعدي، أن طواقم الإسعاف تسلمت جثت.

المصدر: فلسطين اليوم+ وكالات

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