الصحة الإيرانية: تسجيل 16 حالة وفاة و990 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 16 وفاة و990 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

وعبر بيانها اليوم الخميس حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و577 الفا و893 مصابا، ومجموع الوفيات 145 الفا و25 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و341 الفا 346 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و475 الفا و916 جرعة من اللقاحات المضادة (بما يشمل الأولى والثانية والجرعات التذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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