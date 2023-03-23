وزير الاقتصاد: إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادراتها النفطية خلال العامين الماضيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد إحسان خاندوزي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "ان الصادرات غير النفطية البالغة 53 مليار دولار زادت بنسبة 12٪ في 11 شهرا من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت الواردات في نفس الفترة 60 مليار دولا ، مما يدل على أن الاقتصاد الإيراني لا يمكن عزله.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في تحليلها على هامش هذه المقابلة: بحسب مسؤولين إيرانيين أنه في حين أن البلدين الخاضعين لعقوبات شديدة (إيران وروسيا) زادتا تعاونهما منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا ، فإن روسيا تبدلت إلى اكبر مستثمر خارجي في إيران على مدى العقود القليلة الماضية.

كما قال وزير الاقتصاد الإيراني ان روسيا استثمرت 2.76 مليار دولار في مشاريع صناعية وتعدينية ونقل في إيران في السنة المالية الحالية التي انتهت هذا الأسبوع.

وأكد خاندوزي في هذه المقابلة: نحدد علاقاتنا مع روسيا استراتيجيا ونتعاون مع بعضنا البعض في كثير من المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية... ان الصين وروسيا شريكان اقتصاديان رئيسيان لنا، وستقوم إيران بتوسيع علاقاتها بهما من خلال تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية.

وصرح خاندوزي: ان الصراع في أوكرانيا مؤسف، وروسيا وبعض الدول الأخرى مهتمة باستخدام آليات مثل العقود النقدية المتبادلة أو المقايضات التجارية.

وتابع: ان مفاوضاتنا لايقتصر على روسيا، بل نتفاوض مع الصين وشركاء آخرين بما في ذلك تركيا في هذا المجال ومن الناحية الفنية، فإن هذه الشبكة المالية بين إيران وروسيا في وضع أفضل من الشبكات الأخرى".

وأضاف خاندوزي: الشهر الماضي ، على الرغم من العقوبات الأمريكية ، وصلت إيران إلى أعلى مستوى لصادرات النفط في العامين الماضيين وتجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

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