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٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ٢:٣٢ م

خلال اتصال هاتفي بقائد الثورة؛

الرئيس الإيراني يؤكد على بذل كامل الجهود لتحقيق شعار العام الجديد 

الرئيس الإيراني يؤكد على بذل كامل الجهود لتحقيق شعار العام الجديد 

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي (دام ظله)، خلال تهنئته بالعام الجديد، أن الحكومة ستواصل تحسين الاقتصاد ومعيشة الشعب الإيراني في العام الجديد، وستعمل بكل قوتها لتحقيق شعار العام. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد إبراهيم رئيسي، أجرى اتصال هاتفي مع قائد الثورة الإسلامية، هنّأ سماحته خلاله بالعام الجديد، وشكره على دعمه وتوجيهاته.
وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال: ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الإيراني في العام الجديد، وستعمل بكل قوتها لتحقيق شعار العام.
وخلال الاتصال، دعا قائد الثورة الإسلامية للحكومة الجديدة متمنياً لها التوفيق في خدمة الشعب.

وفي كلمة بمناسبة العام الجديد، هنأ قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي، أبناء الشعب الإيراني، بعيد النوروز والعام الجديد، وخاصة عائلات الشهداء والجرحى والمضحّين والعاملين في خدمة حياة النّاس، وكذلك سائر الشعوب التي تُحيي النوروز وتوليه الاهتمام.

وخلال كلمة سماحته بالعام الجديد، أطلق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله)، شعار "كبح التضخّم، نموّ الإنتاج" على العام الهجري الشمسي الجديد 1402.

/انتهى/

رمز الخبر 1931717

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