وزير الخارجية الايراني ونظيرته الليبية يجريان محادثات حول العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوزراء، تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتباحثا بشأن تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

ودعا وزير الخارجية الايراني في هذه المحادثات الهاتفية نظيرته الليبية لزيارة طهران، الأمر الذي حظي بالترحيب من الجانب الليبي.

وتباحث الوزيران حول إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ليبيا وايفاد السفير الايراني لمزاولة مهام عمله.

وتشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في عهد الحكومة الثالثة عشر، بقيادة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، تطورٌ ملحوظ على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية.

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