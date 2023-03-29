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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ٧:٢٦ م

أميرعبداللهيان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي

أميرعبداللهيان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي

التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي وبحضور نائب رئيس مجلس الدوما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" الذي يزور موسكو حاليا، برئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي "ليونيد سكوتسكي" الذي يراس ايضا الحزب الديمقراطي الليبرالي في هذا البلد.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، عقد وزير الخارجية الايراني مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الروسي "سرغئي لافروف"، الذي اعقب اللقاء الثنائي بين الوزيرين.

و وصل "امير عبداللهيان" الى موسكو ، مساء امس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين؛ يرافقه المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" ومساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" وعدد من مدراء الوزارة، الى جانب "حسن كاظمي قمي" الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية والمشرف على السفارة الإيرانية في أفغانستان و"علي علي زاده" عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1931833

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