باكستان ...11 قتيلاً بحادثة تدافع حصل لحظة توزيع التبرعات الغذائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، حدث التدافع، أمس، عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ يقوم بتوزيع تبرّعات غذائية.

من جهته، ذكر مسؤول في الإدارة المحلية، محمد فروخ، أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير، وأن جثث ست نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

وجدير ذكره أنه تشهد باكستان منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بمقدار النصف تقريبًا وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

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