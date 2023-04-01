عداء لبناني ينسحب من بطولة العالم رفضا للتنافس مع صهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر العدّاء مازن شريم عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الموقف سلاح والمصافحة اعتراف، وُضعتُ أمام خيار في النصف النهائي، وبعد التواصل مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى أعلن انسحابي".

وقال العدّاء شريم: "تأهلتُ إلى نصف النهائي وأوقعتني القرعة مع لاعب صهيوني، وأنا من بيئة مقاومة في لبنان، وأتعاطف مع القضية الفلسطينية، واتخذت قراري سريعا بالمقاطعة وانسحبت من سباق 200 متر".

وأضاف "هذا ما يمليه عليّ ضميري، وعلى اللاعبين العرب أن يتخذوا مثل هذه الخطوة رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين ولأجزاء من دولتي لبنان".

وتفاعل مغردون مع منشور العدّاء شريم وموقفه من الانسحاب، وسط ثناء واسع بما قام به، واعتبروه موقفا مشرفا لرفض التطبيع مع الاحتلال.

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