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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٣:٥٢ م

قبل دقائق... رصد الجيش الإيراني طائرة أمريكية ومنعها من الدخول الى سماء بلدنا

قبل دقائق... رصد الجيش الإيراني طائرة أمريكية ومنعها من الدخول الى سماء بلدنا

رصد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية طائرة أمريكية، وبتوجيه إنذار لهذه الطائرة، مُنعها من الدخول الى المجال الجوي للبلاد .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل دقائق بعد دخول طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E إلى الحدود المائية لإيران في بحر عمان، كان الجيش في حالة تأهب تام، بينما كان يراقبها بشكل كامل من خلال إرسال تحذير لهذه الطائرة بشأن الدخول غير المصرح به في سماء بلدنا.

وجدير الذكر ان أي دولة لديها إمكانية الوصول إلى المياه المفتوحة لها بالضرورة حدود بحرية. الحدود الجوية هي جزء من الغلاف الجوي فوق أراضي بلد ما والذي يسيطر عليه ذلك البلد ويشمل المياه الإقليمية أو بشكل عام أي جزء محدد ثلاثي الأبعاد من الغلاف الجوي.

ويمكن تقسيم الحدود الجوية إلى مجالات ومناطق مختلفة، بما في ذلك الأماكن التي توجد فيها قيود أو محظورات على الطيران. هذا يعني أن الحدود الجوية أثناء الرحلة يتم تحديدها من قبل مطارات بلد المنشأ والوجهة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931918

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