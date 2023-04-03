شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة برصاص الاحتلال بعد الفشل بمحاولة إنعاشهما في مستشفى نابلس التخصصي.

ووفق مصادر طبية، فإن الشاب محمد الحلاق ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال وفشل محاولة انعاش قلبه من الطواقم الطبية في مستشفى نابلس التخصصي، بينما الثاني لا يزال مجهول الهوية.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة نابلس من عدة جهات بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين.

وفي ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم، تأخير الدوام الجامعي والدراسي في مدينة نابلس مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

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