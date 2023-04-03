  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٥٧ ص

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس+ فيديو

شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس+ فيديو

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين 3 ابريل 2023، تزامناً مع اعتقال عدد من الشبان واندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة برصاص الاحتلال بعد الفشل بمحاولة إنعاشهما في مستشفى نابلس التخصصي.

ووفق مصادر طبية، فإن الشاب محمد الحلاق ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال وفشل محاولة انعاش قلبه من الطواقم الطبية في مستشفى نابلس التخصصي، بينما الثاني لا يزال مجهول الهوية.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة نابلس من عدة جهات بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين.

وفي ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم، تأخير الدوام الجامعي والدراسي في مدينة نابلس مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

الشهيد محمد الحلاق.jpg

/انتهى/
رمز الخبر 1931934

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات